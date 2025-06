Nákup strategických rezerv môže vykompenzovať prebytok ropy

Petrohrad 20. júna (TASR) - Nákupy strategických zásob ropy v USA a v Číne vykompenzujú akýkoľvek potenciálny globálny prebytok komodity a udržia jej ceny pod kontrolou. Vyhlásil to v piatok Alexander Djukov, šéf ruského producenta ropy Gazprom Nefť na ekonomickom fóre v Petrohrade. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Osem členov aliancie OPEC+, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, už zmierňuje dobrovoľné škrty v ťažbe. Dohodli sa na jej mesačnom zvyšovaní od apríla do júla, kedy sa opäť stretnú, aby rozhodli o augustovej produkcii.



Rast produkcie OPEC+ v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne nepovedie k nadbytku na trhu, uviedol Djukov, generálny riaditeľ ropnej vetvy ruského energetického gigantu Gazprom.



Neočakáva sa, že to ovplyvní ceny, povedal novinárom na fóre v Petrohrade.



„Nová administratíva USA si dala za úlohu čo najskôr doplniť strategické zásoby ropy, ktoré klesli na približne 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov), čo zodpovedá menej ako 20 dňom spotreby. Skladovacia kapacita je pritom vyše 700 miliónov barelov,“ povedal.



Dodal, že aj Čína oznámila, že urýchli doplnenie strategických zásob paliva plánované na tento rok.