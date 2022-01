Nakúpené chladiace boxy pomáhajú v boji s africkým morom ošípaných

Bratislava 27. januára (TASR) - Nakúpené chladiace boxy pre poľovnícke združenia pomáhajú v boji s africkým morom ošípaných (AMO). Uviedol to vo štvrtok na brífingu ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš. Slovensko podľa neho zvláda boj s AMO najlepšie v rámci krajín V4.



Uviedol, že v roku 2021 bolo ulovených a uhynutých celkovo 74.529 diviakov, čo je o 24.703 viac ako v roku 2020. Ulovených diviakov bolo o 10.138 viac ako v predchádzajúcom roku, napriek tomu, že sa loví na polovičnom území, pretože na infikovaných územiach sa lov nevykonáva.



Pripomenul, že už v júli 2021 vláda SR schválila najkomplexnejšiu stratégiu na riešenie problematiky v rámci krajín EÚ, súčasťou ktorej bolo aj zabezpečenie 430 kusov chladiacich boxov. Väčšina z nich podľa neho už aktívne slúži v boji proti AMO.



"Slovensko zvláda boj s africkým morom ošípaných najlepšie spomedzi krajín V4 a ako jedinej krajine sa nám podarilo zastaviť jeho šírenie. Slovensko taktiež nie je zaradené medzi tzv. červené krajiny, čo by pre našich chovateľov znamenalo zákaz exportu," spresnil Bíreš.



Podčiarkol, že AMO je vážny problém, smrteľne ohrozujúci chovy domácich ošípaných nielen na Slovensku, ale v celej Európe. "Je to smrteľná choroba, ktorú rozširuje najmä voľne sa pohybujúca diviačia zver aj z toho dôvodu Európska komisia (EK) opakovane vyzýva členské krajiny, aby intenzívnym odlovom znižovali stavy diviačej zveri," zdôraznil Bíreš.



Vysvetlil zároveň, že každý ulovený diviak sa musí uložiť do chladiaceho boxu, pokiaľ sa veterinárne nevyšetrí odobratá vzorka, či je alebo nie je diviak nakazený africkým morom. V prípade, že nie je, ide na ďalšie spracovanie, v prípade nákazy je zlikvidovaný v kafilérii.



Aby sa spomínaný proces mohol realizovať, zabezpečila podľa Bíreša ŠVPS chladiace boxy pre poľovné združenia. Bíreš zdôraznil, že ich obstarávanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a za dodržania podmienok transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti, pričom sa do celého procesu mohli zapojiť firmy z celej EÚ. Predmetom dodávky neboli len boxy samotné, ale aj ich preprava na miesto určenia, inštalácia a zaškolenie obsluhy.



Dodal, že ŠVPS celkovo obstarala 430 boxov, ktoré patria medzi kľúčové nástroje pri boji s AMO a likvidácii tohto ochorenia. Do verejného obstarávania sa podľa Bíreša zapojili dva subjekty, z ktorých jeden nepredložil všetky potrebné doklady. ŠVPS ako obstarávateľ opakovane požiadala o doplnenie predmetných dokladov, ktoré však neboli predložené, a voči výsledku verejného obstarávania subjekt nepodal odvolanie.