Nákupná cena mlieka by sa mala udržať na doterajších úrovniach

Bratislava 8. marca (TASR) - Nákupná cena surového kravského mlieka by sa v SR v roku 2020 mala udržať na doterajších úrovniach. Uviedol to pre TASR Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).



"Pokiaľ ide o cenu, tá už je veľmi dlhé obdobie na vysokej úrovni. My dúfame, že táto úroveň sa nebude nijako dramaticky meniť. Predpoklady sú také, že táto cenová úroveň bude pokračovať aj počas roka 2020, mala by byť na doterajšej úrovni, ktorá je niekde okolo hodnoty 0,34 eura/kilogram (kg) surového mlieka," priblížil.



"Pokiaľ ide o mlieko, nás teší, že už januárové čísla nám ukazujú mierny nárast produkcie, čo slovenský spracovateľský priemysel víta, pretože máme ambície zvýšiť náš podiel na predaji a spotrebe (mliečnych výrobkov) v SR," podčiarkol.



Nákupná cena mlieka je podľa neho na pomerne vysokej úrovni už viac než rok. "To dáva motiváciu aj pre farmárov a ešte aj v kombinácii s opatreniami, ktoré sa už realizujú, ako je napríklad zelená nafta, že sa bude tento rok cena upravovať v prospech producentov surového kravského mlieka. To dáva veľmi dobrú perspektívu, že slovenský sektor prvovýroby mlieka bude produkovať viac, čo aj so zvýšenou spotrebou a potrebou nebude mať žiadny dosah na to, aby cena mlieka nejakým spôsobom erodovala smerom dole," dodal Voskár.



Z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS) vyplýva, že priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v SR v januári 2020 medzimesačne zvýšila o 0,3 % na 33,23 eura/100 kg. V porovnaní s januárom 2019 bola priemerná nákupná cena surového mlieka nižšia o 0,1 %. V januári 2020 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 70.844 ton surového mlieka, čo bolo o 4,9 % viac ako v decembri 2019.