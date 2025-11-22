< sekcia Ekonomika
Nákupná cena mlieka sa v septembri zvýšila
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 21,4 %.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v SR v septembri 2025 medzimesačne zvýšila 0,1 % na úroveň 49,76 eura/100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v septembri tohto roka vyššia o 15,9 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v septembri 2025 medzimesačne posilnila o 0,2 % na úroveň 49,97 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v septembri tohto roka na úrovni 49,46 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 43,84 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila o 15,5 %, mlieka 1. triedy o 15,9 % a neštandardného o 13,5 %.
V septembri 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 64.067 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 3,5 % menej ako v auguste. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 6,9 % menej, spolu 48.092 ton. Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v septembri tohto roka 14.988 ton a neštandardného mlieka 986 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v septembri 2025 surového kravského mlieka o 1,9 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 21,4 %.
Na septembrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 75,1 %, mlieko 1. triedy 23,4 % a neštandardné mlieko 1,5 %.
