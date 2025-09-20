< sekcia Ekonomika
Nákupná cena mlieka stúpla o 1,1 % na 49,49 eura/100 kg
V júli 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.632 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 1 % viac ako v júni 2025.
TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v júli 2025 medzimesačne zvýšila o 1,1 % na úroveň 49,49 eura/100 kg. V porovnaní s júlom 2024 bola priemerná nákupná cena mlieka v júli tohto roka vyššia o 18,7 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v júli 2025 medzimesačne posilnila o 1,2 % na úroveň 49,76 eura/100 kg. Nákupná cenu mlieka 1. triedy bola v júli tohto roka na úrovni 48,88 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 40,30 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila o 18,5 %.
V júli 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.632 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 1 % viac ako v júni 2025. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 6 % menej, spolu 50.047 ton. Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v júli tohto roka 16.189 ton a neštandardného mlieka 396 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v júli 2025 surového kravského mlieka o 0,5 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 7,1 %. Na júlovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 75,1 %, mlieko 1. triedy 24,3 % a neštandardné mlieko 0,6 %.