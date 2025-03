Nákupná cena mlieka v januári stúpla

Bratislava 2. marca (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa na Slovensku v januári 2025 medzimesačne zvýšila o 0,9 % na úroveň 47,20 eura/100 kg. Medziročne bola priemerná nákupná cena mlieka v januári tohto roka vyššia o 7,3 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).



Cena mlieka Q. triedy v januári 2025 v medzimesačnom porovnaní posilnila o 0,6 % na úroveň 47,24 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy v januári 2025 bola na úrovni 47,11 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla úroveň 40,12 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila, a to o 7,2 %.



V januári 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 70.099 ton kravského mlieka, čo bolo o 4,6 % viac ako v decembri 2024. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 6,3 % viac, spolu 59.316 ton. Celkové nakúpené množstvo mlieka 1. triedy kvality v januári tohto roka dosiahlo 10.593 ton a neštandardného mlieka 2,7 tony.



Medziročne nakúpili spracovatelia v januári 2025 surového kravského mlieka o 0,9 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy tiež zvýšil, a to o 9,2 %.



Na januárovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 84,6 %, mlieka 1. triedy kvality 15,1 % a neštandardného mlieka 0,3 %.