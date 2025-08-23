< sekcia Ekonomika
Nákupná cena mlieka v júni 2025 v SR stúpla o 0,4 % na 48,94 €/100 kg
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v júni 2025 medzimesačne zvýšila o 0,4 % na úroveň 48,94 eura/100 kg. V porovnaní s júnom 2024 bola priemerná nákupná cena mlieka v júni tohto roka vyššia o 16,5 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v júni 2025 medzimesačne posilnila na 49,15 eura/100 kg. Nákupná cenu mlieka 1. triedy bola v júni tohto roka na úrovni 48,39 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 41,45 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila o 7,4 %.
V júni 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.002 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 6,9 % menej ako v máji 2025. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 8,8 % menej, spolu 53.223 ton. Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v júni tohto roka 12.186 ton a neštandardného mlieka 594 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v júni 2025 surového kravského mlieka o 3,4 % menej. V porovnaní s rovnakým obdobím 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 3,7 %. Na júnovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 80,6 %, mlieko 1. triedy 18,5 % a neštandardné mlieko 0,9 %.
