Nákupná cena mlieka v novembri klesla o 3,1 % na 47,63 eura/100 kg
Na novembrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 78,8 %, mlieko 1. triedy 20,4 % a neštandardné mlieko 0,8 %.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v novembri 2025 na Slovensku medzimesačne znížila o 3,1 % na úroveň 47,63 eura/100 kg. V porovnaní s októbrom 2024 bola priemerná nákupná cena mlieka v novembri tohto roka vyššia o 4,1 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v novembri 2025 v medzimesačnom porovnaní oslabila o 3,1 % na úroveň 47,80 eura/100 kg. Nákupná cenu mlieka 1. triedy bola v novembri tohto roka na úrovni 47,12 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 44,03 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila o 4,2 %.
V novembri 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 64.989 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 1,2 % menej ako v októbri. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 2,3 % viac, spolu 51.226 ton. Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v novembri tohto roka 13.245 ton a neštandardného mlieka 519 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v novembri 2025 surového kravského mlieka o 3,5 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 1,6 %.
Na novembrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 78,8 %, mlieko 1. triedy 20,4 % a neštandardné mlieko 0,8 %.
