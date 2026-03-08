< sekcia Ekonomika
Nákupná cena mlieka v SR v decembri klesla o 4,1 %
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v decembri 2025 na Slovensku medzimesačne klesla o 4,1 % na úroveň 45,70 eura/100 kg. V porovnaní s decembrom 2024 bola priemerná nákupná cena mlieka v decembri minulého roka nižšia o 2,3 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v decembri 2025 medzimesačne tiež oslabila, a to o 4,4 % na úroveň 45,83 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 2,7 %.
V decembri 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 70.010 ton surového kravského mlieka, čo bolo medzimesačne o 7,7 % viac. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 11 % viac, spolu 56.845 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v decembri 2025 surového kravského mlieka o 4,5 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 1,8 %. Na decembrovom nákupe malo mlieko Q. triedy 81,2-percentný podiel.
