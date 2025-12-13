Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nákupná cena mlieka v SR v októbri klesla o 1,2 %

V októbri 2025 nakúpili spracovatelia od producentov 65.805 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 2,7 % viac ako v septembri.

Bratislava 13. decembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v SR sa v októbri 2025 medzimesačne znížila o 1,2 % na úroveň 49,17 eura/100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v októbri tohto roka vyššia o 10,7 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).

Cena mlieka Q. triedy v októbri 2025 medzimesačne oslabila, a to o 1,3 % na úroveň 49,33 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v októbri tohto roka na úrovni 49,04 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 43,22 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila o 10,7 %.

V októbri 2025 nakúpili spracovatelia od producentov 65.805 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 2,7 % viac ako v septembri. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 4,1 % viac, spolu 50.051 ton. Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v októbri tohto roka 14.740 ton a neštandardného mlieka 1013 ton.

Medziročne nakúpili spracovatelia v októbri 2025 surového kravského mlieka o 1,7 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 8,8 %.

Na októbrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 76,1 %, mlieko 1. triedy 22,4 % a neštandardné mlieko 1,5 %.
