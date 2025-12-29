Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nákupné centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave čaká rekonštrukcia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na január 2026.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Nákupné centrum na Vajnorskej ulici v Bratislave čaká budúci rok rozsiahla rekonštrukcia. Reflektovať má potreby ľudí, avšak prihliadať má aj na plánovaný developerský rozvoj lokality v okolí jazera Kuchajda. Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na január 2026.

„Našou víziou je zmodernizovať centrum tak, aby bolo praktickým a ľahko dostupným miestom. Zároveň kladieme veľký dôraz na to, aby pod jednou strechou našli návštevníci všetko, čo potrebujú, a to od nákupov cez kvalitné stravovanie až po aktívny oddych,“ skonštatovala Denisa Kráľová z centra.

Rekonštrukcia sa má týkať primárne priestorov na prízemí, ostatné časti centra budú aj naďalej otvorené a prístupné návštevníkom. V rámci modernizácie sa počíta s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastro ponuky či otvorením nového fitnescentra. Súčasťou má byť aj návrat k pôvodnému pôdorysu, ktorý v minulosti umožňoval zákazníkom jednoduchšiu orientáciu v centre. Pribudnú aj nové navigačné prvky. Zmeny sa tak dotknú nielen vzhľadu, ale aj funkčnosti priestorov.

Centrum otvorilo svoje brány v roku 2000.
