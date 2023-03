Nakupovanie kreditkou v e-shopoch stúpa, oproti 2015 je dvojnásobné

Bratislava 27. marca (TASR) - Slováci v e-shopoch pomocou kreditnej karty nakupujú z roka na rok častejšie. Objem takto zrealizovaných obchodov vzrástol v uplynulých rokoch dvojnásobne, ukázali údaje spoločnosti Home Credit Slovakia.



Ešte v roku 2015 tvorilo online nakupovanie pomocou kreditnej karty 8,3 % z celkového objemu nákupov Slovákov. Postupne sa však tento podiel zvyšoval a v minulom roku už predstavoval 16,4 %.



"Z tovaru, ktorý najčastejšie nakupujú zákazníci na splátky, či už v e-shopoch alebo v klasických obchodoch, sú na prvom mieste jednoznačne mobilné telefóny. Potom sú to televízory, počítače, biela technika, čo sú najmä chladničky a práčky, a taktiež nábytok či zariadenie do domácností," priblížil obchodný riaditeľ Home Creditu Marek Tomčík.



V e-shopoch ľudia pri platbe kreditnou kartou míňajú v priemere výrazne vyššie sumy ako v klasických prevádzkach. "V prípade online nákupov registrujeme dvakrát vyšší priemerný nákup zaplatený kreditkou ako v kamenných obchodoch. Kým za priemerný nákup tovaru na internete ľudia utratia 46 eur, v kamennej predajni je to 23 eur," vyčíslil Tomčík. Ľudia tak podľa neho preferujú pri výbere drahšieho tovaru alebo služby internet, kde majú jednoduchšiu možnosť produkty porovnať a prečítať si odporúčania od iných zákazníkov.



Kreditnou kartou podľa štatistík kupujú častejšie muži ako ženy. V prípade kamenných predajní vedú mierne, v pomere 51,5 % k 48,5 %. Pri nakupovaní online je tento rozdiel výraznejší, a to 60,5 % oproti 39,5 %.



Najviac nákupov kreditkou online robia podľa údajov Home Credit ľudia vo veku od 45 do 54 rokov. Tí už disponujú v priemere lepším príjmom a zároveň ovládajú moderné technológie. Nakupujú týmto spôsobom trojnásobne viac ako mladí vo veku od 25 do 34 rokov.