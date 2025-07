Nákupy cez web rastú, viac sa objednáva tovar súvisiaci so zdravím

Bratislava 20. júla (TASR) - Nákupy cez internet medziročne rastú, viac sa objednávajú potraviny aj tovar súvisiaci so zdravím. Vyplýva to z údajov platformy Shoptet, na ktorej funguje viac ako 7600 slovenských online obchodov.



„Celkový obrat všetkých e-shopov na Shoptete sa medziročne zvýšil približne o 25 %. Zatiaľ čo minulý rok online obchody zaznamenali od apríla do júna celkové tržby 114,2 milióna eur, tento rok už išlo o 142,5 milióna eur,“ priblížila Mária Auxtová, manažérka Shoptet pre Slovensko. K rastu kumulatívneho obratu prispeli nové e-shopy, vyšší počet objednávok, ale aj vyššia priemerná suma, ktorú Slováci za jeden nákup zaplatili.



„Počet objednávok sa zvýšil z 1,3 milióna na 1,5 milióna, teda zhruba o 15 %. Približne o 7 % sa zvýšila aj priemerná hodnota objednávky, a to z 86,96 eura na 92,99 eura,“ doplnila.



Suverénne najvyšší nárast medziročne zaznamenali objednávky potravín, a to až o 51 %. Ide o pokračovanie trendu, ktorý sa prejavil už v roku 2024. Slováci v tejto oblasti dobiehajú európsky priemer a možno čakať, že tento segment bude rásť aj naďalej.



O 36 % stúpol aj nákup tovaru týkajúceho sa zdravia a zdravotných potrieb. Podľa Eurostatu pritom Slováci výrobky z tejto oblasti už minulý rok objednávali cez internet podstatne častejšie, ako je priemer EÚ.



„Určite k tomu prispieva široká ponuka tovaru a často výhodnejšie ceny ako v kamenných lekárňach. Vysoká je však aj kvalita služieb poskytovaná e-shopmi v tejto oblasti. Niektoré ponúkajú napríklad dodanie v ten istý, prípadne hneď na nasledujúci deň od nákupu. Pre mnoho ľudí je objednanie nielen lacnejšie, ale aj jednoduchšie ako ísť do lekárne osobne,“ priblížila Auxtová.



Výrazne rástli aj ďalšie segmenty - o 30 % nákup kozmetiky a parfumov a o 27 % nákup potrieb pre domáce zvieratá. Stúpli takisto objednávky tovaru z oblasti športu a turistiky, a to o 19 %. „Nárast športových a turistických potrieb súvisí aj s lepším počasím a blížiacimi sa prázdninami, počas ktorých budú môcť ľudia zakúpený tovar využívať pri pobyte v prírode či na dovolenkách,” dodala Auxtová.



Naopak, o pätinu poklesol nákup military tovaru - teda napríklad nožov, taktického oblečenia, batohov a ďalšieho vybavenia.