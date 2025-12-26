< sekcia Ekonomika
Nákupy na poslednú chvíľu si nechalo viac Britov než pred rokom
Podľa MRI Software sa počet kupujúcich v britských obchodoch zvýšil v stredu 24. decembra v dopoludňajších hodinách medziročne o 2,4 %.
Autor TASR
Londýn 26. decembra (TASR) - Briti zvýšili v posledný deň pred vianočnými sviatkami nákupnú aktivitu v centrách miest aj maloobchodných parkoch. To je dobrá správa pre britský maloobchod, pre ktorý sa tento rok nevyvíjal najlepšie. Informovali o tom agentúry AP a DPA, ktoré zverejnili údaje spoločnosti MRI Software.
Podľa MRI Software sa počet kupujúcich v britských obchodoch zvýšil v stredu 24. decembra v dopoludňajších hodinách medziročne o 2,4 %. Navyše, v porovnaní so stredou predchádzajúceho týždňa rast predstavoval až 20,5 %. Za týmto číslom sú najmä nákupy v maloobchodných parkoch.
Počet návštevníkov maloobchodných parkov sa v posledný deň pred vianočnými sviatkami v Británii zvýšil medziročne o 6,6 %. Oproti strede 17. decembra rast dosiahol 36,3 %.
Vzrástol však aj počet kupujúcich v obchodoch v centrách miest, aj keď výrazne slabším tempom než v prípade maloobchodných parkov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bolo o 1,1 %.
Vývoj tesne pred sviatkami zlepšil vyhliadky maloobchodu po tom, ako tento sektor pocítil dôsledky prvého rozpočtu labouristov (na súčasný rozpočtový rok 2025/2026), ktorý im zvýšil náklady, povedala pre agentúru AP Jenni Matthewsová, analytička MRI Software pre oblasť maloobchodu.
Údaje MRI Software zároveň ukázali, že nákupy na poslednú chvíľu si nechali najmä obyvatelia Walesu. V tejto oblasti sa počet kupujúcich v posledný deň pred Vianocami zvýšil medziročne približne o 8 %.
