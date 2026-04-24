Nálada Američanov klesla na rekordné minimum
Za dôvod zhoršenia spotrebiteľskej nálady v USA sa považuje vplyv konfliktu v Iráne.
Autor TASR
Washington 24. apríla (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa v apríli podľa prieskumu Michiganskej univerzity zhoršila trochu menej, ako naznačoval prvý odhad, ale napriek tomu bola na najnižšej úrovni v histórii tohto prieskumu. Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity tento mesiac klesol na 49,8 bodu z marcových 53,3 bodu. Podľa predbežného odhadu sa oslabil až na 47,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za dôvod zhoršenia spotrebiteľskej nálady v USA sa považuje vplyv konfliktu v Iráne. Nálada sa oslabila vo všetkých skupinách obyvateľstva bez ohľadu na politickú príslušnosť, príjem, vek alebo vzdelanie. Očakávania v otázke podmienok pre podnikanie klesli takmer na úroveň, na ktorej boli pred rokom, keď USA zaviedli takzvané recipročné clá.
Primárny vplyv vojny v Iráne na amerických spotrebiteľov pramení z energetických a širších cenových šokov. Inflačné očakávania Američanov prudko vzrástli. V najbližšom roku predpokladajú infláciu 4,7 % a v dlhodobom horizonte vo výške 3,5 %.
