Nálada Američanov sa v máji zhoršila, ukázal prieskum inštitútu
Autor TASR
Washington 26. mája (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Spojených štátoch sa v máji mierne oslabila, keďže ceny benzínu aj celková inflácia zostali na vysokej úrovni. Ukázal to prieskum inštitútu Conference Board, ktorého výsledky zverejnili v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Index nálady spotrebiteľov, ktorý inštitút zostavuje, v máji klesol o 0,7 bodu na úroveň 93,1 bodu. Išlo o jeho prvé oslabenie po troch mesiacoch rastu. Tempo zvyšovania inflácie v dôsledku zdraženia benzínu, ale aj potravín v ostatných mesiacoch predbehlo tempo rastu miezd, čo znížilo kúpnu silu väčšiny Američanov. Prieskumy tak ukazujú, že obyvatelia USA sú sklamaní z hospodárskej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Napríklad priemerná cena benzínu v USA stúpla na 4,49 USD (3,86 eura) z úrovne 2,98 USD za galón (3,785 litra), na ktorej bola koncom februára tesne pred začiatkom vojny v Iráne.
Michiganská univerzita minulý týždeň tiež uviedla, že jej prieskum ukázal zhoršenie spotrebiteľskej nálady. Index dôvery spotrebiteľov, ktorý zostavuje, v máji klesol na rekordné minimum 44,8 bodu. Američania sa totiž čoraz viac obávajú, že rast inflácie sa v dlhodobom horizonte rozšíri za hranice cien pohonných látok. Inflačné očakávania na nasledujúci rok sa mierne zvýšili zo 4,7 % na 4,8 %.
(1 EUR = 1,1634 USD)
