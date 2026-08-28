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Nálada Američanov sa zhoršila menej, ako naznačoval predbežný odhad
Viac sa zhoršila dôvera stúpencov republikánov ako nálada priaznivcov demokratov.
Autor TASR
Michigan 28. augusta (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov sa v auguste zhoršila menej výrazne, ako sa odhadovalo. Index nálady spotrebiteľov v USA, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, bol podľa revidovaných údajov na úrovni 51,7 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že klesol na 51 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aj po revízii smerom nahor je však hodnota indexu o zhruba šesť bodov nižšia ako v júli a o približne 11 bodov slabšia ako v auguste minulého roka. Odzrkadľuje to pretrvávajúce obavy, že inflácia zostane v najbližšom období na zvýšenej úrovni.
Viac sa zhoršila dôvera stúpencov republikánov ako nálada priaznivcov demokratov. Najprudšie sa však oslabila dôvera starších spotrebiteľov a ľudí s nižšími a strednými príjmami a tých, ktorí nevlastnia akcie. Pokračujúca politická neistota vrátane neistoty v súvislosti s konfliktom v Iráne pritom podporila očakávania, že ceny benzínu budú naďalej rásť.
Americkí spotrebitelia sa čoraz viac obávajú zhoršujúcich sa ekonomických podmienok. Inflačné očakávania však v auguste zamierili nadol. Spotrebitelia odhadujú, že inflácia v najbližšom roku bude na úrovni 4 %, pričom v júli očakávali, že bude vo výške 4,2 %. V dlhšom časovom horizonte už tretí mesiac v rade predpokladajú infláciu na úrovni 3,3 %.
Aj po revízii smerom nahor je však hodnota indexu o zhruba šesť bodov nižšia ako v júli a o približne 11 bodov slabšia ako v auguste minulého roka. Odzrkadľuje to pretrvávajúce obavy, že inflácia zostane v najbližšom období na zvýšenej úrovni.
Viac sa zhoršila dôvera stúpencov republikánov ako nálada priaznivcov demokratov. Najprudšie sa však oslabila dôvera starších spotrebiteľov a ľudí s nižšími a strednými príjmami a tých, ktorí nevlastnia akcie. Pokračujúca politická neistota vrátane neistoty v súvislosti s konfliktom v Iráne pritom podporila očakávania, že ceny benzínu budú naďalej rásť.
Americkí spotrebitelia sa čoraz viac obávajú zhoršujúcich sa ekonomických podmienok. Inflačné očakávania však v auguste zamierili nadol. Spotrebitelia odhadujú, že inflácia v najbližšom roku bude na úrovni 4 %, pričom v júli očakávali, že bude vo výške 4,2 %. V dlhšom časovom horizonte už tretí mesiac v rade predpokladajú infláciu na úrovni 3,3 %.