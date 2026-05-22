Nálada Američanov sa zhoršila viac, ako naznačoval predbežný odhad
Autor TASR
Michigan 22. mája (TASR) - Index dôvery amerických spotrebiteľov, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, podľa revidovaných údajov v máji klesol na rekordné minimum 44,8 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že hodnota ukazovateľa sa oslabila iba na 48,2 bodu. Májové zhoršenie nálady Američanov je tretie v rade, keďže narušenie dodávok ropy cez Hormuzský prieliv v dôsledku vojny v Iráne naďalej tlačí nahor ceny benzínu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Až 57 % oslovených spotrebiteľov uviedlo, že stav ich osobných financií narúša rast cien. Najvýraznejšie sa zhoršila nálada spotrebiteľov s nižšími príjmami a ľudí bez vysokoškolského vzdelania, pretože tieto skupiny sú citlivejšie na rastúce ceny benzínu a základných tovarov.
Americkí spotrebitelia sa čoraz viac obávajú, že rast inflácie sa v dlhodobom horizonte rozšíri za hranice cien pohonných látok. Inflačné očakávania na nasledujúci rok sa mierne zvýšili zo 4,7 % na 4,8 %.
