Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Ekonomika

Nálada Američanov sa zhoršila viac, ako naznačoval predbežný odhad

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Až 57 % oslovených spotrebiteľov uviedlo, že stav ich osobných financií narúša rast cien.

Autor TASR
Michigan 22. mája (TASR) - Index dôvery amerických spotrebiteľov, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, podľa revidovaných údajov v máji klesol na rekordné minimum 44,8 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že hodnota ukazovateľa sa oslabila iba na 48,2 bodu. Májové zhoršenie nálady Američanov je tretie v rade, keďže narušenie dodávok ropy cez Hormuzský prieliv v dôsledku vojny v Iráne naďalej tlačí nahor ceny benzínu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Až 57 % oslovených spotrebiteľov uviedlo, že stav ich osobných financií narúša rast cien. Najvýraznejšie sa zhoršila nálada spotrebiteľov s nižšími príjmami a ľudí bez vysokoškolského vzdelania, pretože tieto skupiny sú citlivejšie na rastúce ceny benzínu a základných tovarov.

Americkí spotrebitelia sa čoraz viac obávajú, že rast inflácie sa v dlhodobom horizonte rozšíri za hranice cien pohonných látok. Inflačné očakávania na nasledujúci rok sa mierne zvýšili zo 4,7 % na 4,8 %.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere