Nálada amerických spotrebiteľov klesla v januári viac, než sa čakalo

Washington 28. januára (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov na začiatku tohto roka klesla, pričom pokles bol výraznejší, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to v piatok Michiganská univerzita, ktorá zverejnila spresnené údaje.



Podľa revidovaných údajov univerzity dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v USA v januári 67,2 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad ho stanovil na hodnote 68,8 bodu. To znamená výrazný pokles nálady spotrebiteľov v porovnaní s decembrom, za ktorý index spotrebiteľskej dôvery dosiahol hodnotu 70,6 bodu.



Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí s poklesom oproti predbežnému odhadu počítali, očakávali však, že univerzita zverejní iba mierny pokles na 68,7 bodu.



Nálada spotrebiteľov v USA klesla tak v prípade hodnotenia súčasnej ekonomickej situácie, ako aj v prípade očakávaní do budúcnosti. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie dosiahol 72 bodov, zatiaľ čo v decembri predstavoval 74 bodov. Čiastkový index očakávaní potom klesol na 64,1 bodu z decembrovej hodnoty 68,3 bodu.