Nálada amerických spotrebiteľov klesla na nové takmer 11-ročné minimum

Washington 25. marca (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Spojených štátoch klesla tento mesiac výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad. To znamená, že nálada amerických spotrebiteľov dosiahla v marci nové takmer 11-ročné minimum. Uviedla to v piatok Michiganská univerzita, ktorá revidovala predbežné údaje.



Ako univerzita informovala, jej index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v marci po revízii 59,4 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad spred dvoch týždňov poukazoval na 59,7 bodu. To znamená ešte výraznejšie zhoršenie nálady spotrebiteľov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom index dosiahol 62,8 bodu.



Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s ponechaním indexu na pôvodnej úrovni. Nečakaný pokles ukazovateľa spotrebiteľskej dôvery znamená, že nálada amerických spotrebiteľov sa dostala na novú najnižšiu úroveň od augusta 2011. V danom mesiaci dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v USA 55,8 bodu.



"Hlavným dôvodom rastúceho pesimizmu spotrebiteľov je inflácia," povedal ekonóm Richard Curtin. Ako dodal, pri všetkých otázkach v prieskume, či sa to týkalo osobných financií, očakávaní vývoja ekonomiky alebo hodnotenia nákupných podmienok, spotrebiteľov trápila inflácia.



Pokles zaznamenali obidva kľúčové podindexy, pričom výraznejšie klesol čiastkový index spotrebiteľských očakávaní. Ten dosiahol 54,3 bodu, zatiaľ čo vo februári predstavoval 59,4 bodu. Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok dosiahol 67,2 bodu oproti februárovej hodnote 68,2 bodu.