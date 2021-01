Nálada amerických spotrebiteľov sa v januári nečakane zlepšila

Washington 26. januára (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Spojených štátoch sa na začiatku roka nečakane zlepšila. Uviedol to v utorok inštitút Conference Board, podľa ktorého sú Američania optimisti najmä v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami na najbližšie obdobie.



Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v januári 89,3 bodu oproti nadol revidovanej hodnote 87,1 bodu za december. Rast prekvapil ekonómov, ktorí počítali s poklesom indexu na 88,5 bodu z pôvodne stanovenej hodnoty za december 88,6 bodu.



K rastu celkovej spotrebiteľskej dôvery prispelo výrazné zvýšenie podindexu ekonomických očakávaní. Ten vzrástol v januári na 92,5 bodu z 87 bodov v decembri.



Podiel spotrebiteľov, ktorí počítajú so zlepšením podmienok v najbližších šiestich mesiacoch, vzrástol v januári na 33,7 % z 29,5 % pred mesiacom. Naopak, podiel tých, ktorí počítajú so zhoršením situácie, klesol z 22 % na 18,1 %.



Zlepšili sa aj očakávania spotrebiteľov, čo sa týka situácie na trhu práce. Zlepšenie situácie v najbližších mesiacoch očakáva 31,3 % opýtaných, zatiaľ čo v decembri to bolo 28 %. Menej pracovných miest v budúcich mesiacoch očakáva 21,4 % oslovených, pred mesiacom to bolo 22,2 %.