Nálada amerických spotrebiteľov sa v júli nečakane zlepšila

Washington 15. júla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa tento mesiac nečakane zlepšila, keď Američania pozitívnejšie hodnotili najmä súčasné ekonomické podmienky. Uviedla to v piatok Michiganská univerzita, ktorú citoval server RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity dosiahol podľa predbežných údajov v júli 51,1 bodu oproti historickému minimu z predchádzajúceho mesiaca na úrovni 50 bodov. Analytici so zlepšením nepočítali, naopak, očakávali, že nálada Američanov ešte klesne a príslušný index dosiahne 49,9 bodu.



K nečakanému zvýšeniu indexu prispelo najmä priaznivé hodnotenie momentálnych ekonomických podmienok. Ako uviedla Michiganská univerzita, čiastkový index súčasných ekonomických podmienok vyskočil na 57,1 bodu z júnovej hodnoty 53,8 bodu.



Na druhej strane, čiastkový index spotrebiteľských očakávaní mierne klesol. V júni dosiahol 47,5 bodu, v júli to bolo 47,3 bodu.