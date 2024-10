Nálada amerických spotrebiteľov sa v októbri výrazne zlepšila

Washington 29. októbra (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac prudko zlepšila a výrazne prekonala očakávania trhov. Celkové údaje o vývoji spotrebiteľskej dôvery ovplyvnili do veľkej miery optimistické ekonomické očakávania spotrebiteľov na najbližšie obdobie. Uviedol to v utorok inštitút Conference Board, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery, zostavovaný inštitútom, dosiahol v októbri 108,7 bodu, zatiaľ čo za september zaznamenal po revízii smerom nahor 99,2 bodu. Nálada amerických spotrebiteľov tak zaznamenala najvýraznejšie zlepšenie od marca 2021. Ekonómovia očakávali, že index dosiahne iba 99,1 bodu. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za september, podľa ktorých sa index prepadol na 98,7 bodu. V auguste zaznamenal 105,6 bodu.



Ako uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana M. Petersonová, podiel spotrebiteľov, ktorí očakávajú v nasledujúcich 12 mesiacoch recesiu, klesol na najnižšiu úroveň od júla 2022, keď sa v rámci prieskumu prvýkrát položila aj táto otázka. Index ekonomických očakávaní, ktorý poukazuje na krátkodobé očakávania Američanov v oblasti príjmov, podnikania a trhu práce, dosiahol v októbri 89,1 bodu oproti septembrovej úrovni 82,8 bodu. Výrazne sa tak vzdialil od ostro sledovanej hranice 80 bodov. Index s hodnotou pod touto hranicou zvyčajne signalizuje do budúcnosti recesiu.



Rast zaznamenal aj index aktuálnej ekonomickej situácie, ktorý dosiahol v októbri 138 bodov. Na porovnanie, v septembri sa prepadol na 123,8 bodu z augustovej hodnoty 134,3 bodu.