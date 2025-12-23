< sekcia Ekonomika
Nálada amerických spotrebiteľov sa v závere roka zhoršila
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Spojených štátoch v poslednom mesiaci tohto roka klesla. Nálada spotrebiteľov sa tak zhoršila už piaty mesiac v rade, pričom ekonómovia očakávali zlepšenie. Poukázali na to najnovšie údaje inštitútu Conference Board, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v decembri 89,1 bodu oproti nahor revidovanej novembrovej hodnote 92,9 bodu. Ekonómovia očakávali, že index dosiahne 91,9 bodu, pričom vychádzali z pôvodnej hodnoty udávanej za mesiac november, ktorá bola stanovená na 88,7 bodu.
„Napriek revízii smerom nahor za november sa nálada spotrebiteľov v decembri opätovne zhoršila a zotrvala hlboko pod tohtoročným maximom, ktorý dosiahla v januári,“ uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana Petersonová. Dodala, že až štyri z piatich komponentov celkového indexu spotrebiteľskej dôvery klesli.
Výrazný pokles zaznamenal najmä čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie. Ten dosiahol za december 116,8 bodu, zatiaľ čo v novembri predstavoval 126,3 bodu.
Čiastkový index očakávaní sa nemenil a zotrval na úrovni 70,7 bodu. V súvislosti s týmto čiastkovým indexom však Conference Board uviedla, že pod kľúčovou hranicou 80 bodov je už 11 mesiacov v rade. Hodnota indexu očakávaní pod 80 bodmi signalizuje budúcu recesiu.
