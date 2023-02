Nálada amerických spotrebiteľov sa vo februári nečakane zhoršila

Washington 28. februára (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac nečakane zhoršila, druhý mesiac po sebe. Uviedol to v utorok inštitút Conference Board, podľa ktorého nálada klesla najmä v súvislosti s očakávaniami ďalšieho vývoja ekonomiky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol vo februári 102,9 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval po revízii smerom nadol 106 bodov. Ďalšie zhoršenie nálady spotrebiteľov ekonómov prekvapilo. Tí naopak, počítali so zvýšením indexu na 108,5 bodu z pôvodne udávanej úrovne za január 107,1 bodu.



Ako ukázal prieskum Conference Board, Američania boli vo februári pesimistickejší najmä v súvislosti s očakávaniami do budúcnosti. Príslušný čiastkový index ekonomických očakávaní klesol tento mesiac na 69,7 bodu z januárovej nadol revidovanej hodnoty 76 bodov.