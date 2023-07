Nálada amerických spotrebiteľov vzrástla na takmer dvojročné maximum

Washington 14. júla (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac zlepšila viac, než sa čakalo, a dostala sa na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje Michiganskej univerzity. Američania sú optimistickejší najmä pri hodnotení súčasného stavu ekonomiky, nálada spotrebiteľov sa však zlepšila aj v súvislosti s očakávaniami vývoja hospodárstva v ďalšom období. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, vzrástol v júli na 72,6 bodu zo 64,4 bodu v júni. Ekonómovia očakávali iba mierne zlepšenie nálady a zvýšenie indexu na 65,5 bodu. Najnovšia hodnota indexu je tak najvyššia od septembra 2021, v ktorom index dosiahol 72,8 bodu.



Výrazne sa zvýšil optimizmus Američanov v súvislosti so súčasným stavom americkej ekonomiky. Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok dosiahol v júli 77,5 bodu, čo oproti júnu znamená zvýšenie o 8,5 bodu. Aj čiastkový index ekonomických očakávaní zaznamenal výrazný rast. Zatiaľ čo v júni dosiahol 61,5 bodu, tento mesiac to bolo 69,4 bodu.



Podľa Michiganskej univerzity sa nálada zlepšila vo všetkých kategóriách spotrebiteľov, až na najmenej zarábajúcu skupinu. K výraznému zlepšeniu spotrebiteľskej nálady prispelo najmä postupné zmierňovanie inflácie a stabilita na trhu práce.