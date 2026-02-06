< sekcia Ekonomika
Nálada amerických spotrebiteľov vzrástla na 6-mesačné maximum
Autor TASR
Washington 6. februára (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac nečakane zlepšila, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil predbežné údaje Michiganskej univerzity.
Index spotrebiteľskej dôvery zostavovaný Michiganskou univerzitou vzrástol vo februári na 57,3 bodu z januárovej hodnoty 56,4 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že nálada spotrebiteľov v USA klesne a index zaznamená 55,5 bodu.
Po nečakanom raste predstavuje index za mesiac február najvyššiu hodnotu od augusta minulého roka. V danom mesiaci dosiahol 58,2 bodu.
Za rastom celkového indexu je najmä hodnotenie súčasných ekonomických podmienok. Príslušný čiastkový index vzrástol vo februári na 58,3 bodu z januárovej hodnoty 55,4 bodu. Menej optimistické sú očakávania spotrebiteľov na najbližšie mesiace. Podindex očakávaní klesol z 57 bodov na 56,6 bodu.
