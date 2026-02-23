< sekcia Ekonomika
Nálada belgických podnikateľov sa vo februári zhoršila
Autor TASR
Brusel 23. februára (TASR) - Podnikateľská dôvera v Belgicku sa tento mesiac zhoršila. Belgická centrálna banka v pondelok uviedla, že index dôvery podnikateľov vo februári klesol o 4,9 bodu na úroveň -13,7 bodu z hodnoty -8,8 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Nenaplnilo sa očakávanie analytikov, že index dôvery sa mierne zlepší, a to na -7,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najprudšie sa podnikateľská dôvera zhoršila v belgickom odvetví obchodu. Index nálady v tomto sektore klesol na -17,9 bodu z -5,6 bodu. Výrazne sa totiž oslabili očakávania. Ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje dôveru v spracovateľskom priemysle, klesol na -17,1 bodu z úrovne -11 bodov, keďže sa zhoršilo hodnotenie celkových objednávok.
Nálada v segmente služieb pre firmy sa vo februári v Belgicku oslabila už tretí mesiac v rade. Index dôvery poskytovateľov služieb klesol na -4,3 bodu z januárových -2,7 bodu. Index nálady v stavebníctve sa však zhoršil iba mierne, a to na -7,1 bodu z januárovej hodnoty -6,8 bodu.
