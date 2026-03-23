Nálada belgických spotrebiteľov klesla na desaťmesačné minimum
Marcová hodnota indexu je najnižšia od mája minulého roka.
Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v Belgicku sa v marci výrazne zhoršila. Ukázal to prieskum belgickej centrálnej banky, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index spotrebiteľskej nálady, ktorý zostavuje, klesol na -6 bodov z úrovne 1 bod, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcová hodnota indexu je najnižšia od mája minulého roka. Jeho pokles spôsobilo výrazné zhoršenie očakávaní v oblasti vývoja hospodárskej situácie v Belgicku v najbližších dvanástich mesiacoch. Tento ukazovateľ sa znížil na -45 bodov z februárovej hodnoty -25 bodov. Očakávania v oblasti vývoja ekonomiky sú tak v Belgicku najslabšie od roku 2022.
Belgické domácnosti sa stali mierne pesimistickejšie pri hodnotení svojej budúcej finančnej situácie. Index, ktorý to odzrkadľuje, klesol na -3 body z úrovne -2 body. Napriek rastúcej hospodárskej neistote a zvýšeným obavám z rastu nezamestnanosti sa však nezmenili očakávania belgických domácností v oblasti ich schopnosti sporiť. Index týchto očakávaní v marci zostal na úrovni 22 bodov.
