Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Nálada belgických spotrebiteľov klesla na desaťmesačné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Marcová hodnota indexu je najnižšia od mája minulého roka.

Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v Belgicku sa v marci výrazne zhoršila. Ukázal to prieskum belgickej centrálnej banky, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index spotrebiteľskej nálady, ktorý zostavuje, klesol na -6 bodov z úrovne 1 bod, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Marcová hodnota indexu je najnižšia od mája minulého roka. Jeho pokles spôsobilo výrazné zhoršenie očakávaní v oblasti vývoja hospodárskej situácie v Belgicku v najbližších dvanástich mesiacoch. Tento ukazovateľ sa znížil na -45 bodov z februárovej hodnoty -25 bodov. Očakávania v oblasti vývoja ekonomiky sú tak v Belgicku najslabšie od roku 2022.

Belgické domácnosti sa stali mierne pesimistickejšie pri hodnotení svojej budúcej finančnej situácie. Index, ktorý to odzrkadľuje, klesol na -3 body z úrovne -2 body. Napriek rastúcej hospodárskej neistote a zvýšeným obavám z rastu nezamestnanosti sa však nezmenili očakávania belgických domácností v oblasti ich schopnosti sporiť. Index týchto očakávaní v marci zostal na úrovni 22 bodov.
