Nálada belgických spotrebiteľov klesla najnižšie od mája minulého roka
Zhoršenie nálady belgických spotrebiteľov spôsobil najmä prudký rast obáv z nezamestnanosti.
Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Belgicku sa v máji zhoršila, pričom klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje belgická centrálna banka, sa oslabil na -10 bodov z úrovne -9 bodov, na ktorej bol v apríli. V negatívnom teritóriu sa hodnota indexu nachádza už tretí mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zhoršenie nálady belgických spotrebiteľov spôsobil najmä prudký rast obáv z nezamestnanosti. Ukazovateľ týchto obáv sa v máji vyšplhal na trinásťmesačné maximum, keď sa posilnil na 14 bodov z aprílových 6 bodov.
Indikátor očakávanej schopnosti sporiť klesol na 14 bodov z aprílovej úrovne 18 bodov. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň od februára 2024. Index hodnotenia celkovej hospodárskej situácie v Belgicku sa však zlepšil na -37 bodov z hodnoty -43 bodov. Ukazovateľ hodnotenia finančnej situácie domácností sa tiež mierne zlepšil, a to na -4 body z hodnoty -5 bodov.
