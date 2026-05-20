Streda 20. máj 2026
Nálada belgických spotrebiteľov klesla najnižšie od mája minulého roka

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zhoršenie nálady belgických spotrebiteľov spôsobil najmä prudký rast obáv z nezamestnanosti.

Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Belgicku sa v máji zhoršila, pričom klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka. Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje belgická centrálna banka, sa oslabil na -10 bodov z úrovne -9 bodov, na ktorej bol v apríli. V negatívnom teritóriu sa hodnota indexu nachádza už tretí mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Zhoršenie nálady belgických spotrebiteľov spôsobil najmä prudký rast obáv z nezamestnanosti. Ukazovateľ týchto obáv sa v máji vyšplhal na trinásťmesačné maximum, keď sa posilnil na 14 bodov z aprílových 6 bodov.

Indikátor očakávanej schopnosti sporiť klesol na 14 bodov z aprílovej úrovne 18 bodov. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň od februára 2024. Index hodnotenia celkovej hospodárskej situácie v Belgicku sa však zlepšil na -37 bodov z hodnoty -43 bodov. Ukazovateľ hodnotenia finančnej situácie domácností sa tiež mierne zlepšil, a to na -4 body z hodnoty -5 bodov.
