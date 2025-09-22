< sekcia Ekonomika
Nálada belgických spotrebiteľov vzrástla na maximum za viac než rok
Autor TASR
Brusel 22. septembra (TASR) - Nálada belgických spotrebiteľov pokračovala tento mesiac v raste, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za viac než rok. Uviedla to v pondelok belgická centrálna banka, ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery vzrástol v septembri na -1 bod z augustovej hodnoty -2 body. To je najvyššia úroveň nálady belgických spotrebiteľov od júna 2024, v ktorom index zaznamenal rovnakú hodnotu.
Výsledky podporil zvýšený optimizmus domácností, čo sa týka celkových ekonomických očakávaní. Navyše, väčší optimisti boli belgickí spotrebitelia aj v prípade ich vlastnej budúcej ekonomickej situácie.
Na druhej strane sa mierne zvýšili obavy z vývoja nezamestnanosti. Tie však vzrástli iba minimálne, pričom príslušný čiastkový index dosiahol dva body oproti jednému bodu v predchádzajúcom mesiaci.
