Nálada britských spotrebiteľov sa zvýšila takmer na 2,5-ročné maximum

Londýn 24. mája (TASR) - Nálada britských spotrebiteľov vzrástla tento mesiac na najvyššiu úroveň takmer za 2,5 roka, k čomu prispel zvýšený optimizmus Britov pri väčšine sledovaných faktorov v rámci kľúčového indexu. Poukázali na to piatok zverejnené výsledky prieskumu spotrebiteľskej dôvery inštitútu GfK, ktoré priniesla agentúra Reuters.



Index spotrebiteľskej dôvery GfK vzrástol v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o dva body na -17 bodov. To predstavuje najlepší výsledok od decembra 2021. Ukazovateľ dôvery Britov v ekonomiku prekonal aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí predpokladali, že sa zvýši z -19 iba na -18 bodov.



Prieskumy spotrebiteľskej dôvery sa v Británii sledujú od roku 1974 a v máji zvyknú vykazovať lepšie výsledky. Napriek tomu sa predpokladá, že najnovšie údaje by mohli zahrať do kariet premiérovi Rishimu Sunakovi pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 4. júla.



Hlavný index spotrebiteľskej dôvery podporili až štyri z celkovo piatich čiastkových indexov merajúcich dôveru Britov v ekonomiku a ich náladu v súvislosti s vývojom osobných financií. Pokles zaznamenal iba čiastkový index sledujúci ochotu na nákupy väčších položiek.