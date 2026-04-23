Nálada britských spotrebiteľov v apríli klesla na 2,5-ročné minimum
Domácnosti v Británii majú podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK čoraz väčšie obavy z rastúcich cien.
Autor TASR
Londýn 23. apríla (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Veľkej Británii sa v apríli oslabila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje spoločnosť GfK, tento mesiac klesol o štyri body na úroveň -25 bodov. Oslabenie bolo výraznejšie, ako očakával trh, ktorý predpokladal pokles na hodnotu -24 bodov. Index dôvery britských spotrebiteľov sa tak dostal na najnižšiu úroveň od októbra 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prudké zhoršenie spotrebiteľskej nálady v Spojenom kráľovstve odzrkadlilo zintenzívňujúce sa obavy z ekonomických dôsledkov eskalácie napätia na Blízkom východe. Posilnil sa pesimizmus obyvateľov krajiny v otázke ich osobných financií, aj pokiaľ ide o hodnotenie širšej britskej ekonomiky.
Domácnosti v Británii majú podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK čoraz väčšie obavy z rastúcich cien, najmä na čerpacích staniciach, ktoré zaťažujú rodinné rozpočty. Obavy spotrebitelia majú aj z vyhliadky ďalšieho zvyšovania cien v nadchádzajúcich mesiacoch.
