Nálada britských spotrebiteľov v marci klesla
Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Veľkej Británii sa v marci zhoršila. Ukázali to výsledky prieskumov spoločností S&P Global a Deloitte UK, ktoré zverejnili v pondelok. Za dôvod sa považuje vplyv konfliktu na Blízkom východe, keďže podľa investorov je krajina mimoriadne ohrozená prudkým rastom cien energií, ktorý nastal v dôsledku útokov USA a Izraela na Irán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery spoločnosti S&P Global minulý mesiac klesla na 42,3 bodu z februárových 44,1 bodu. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za 33 mesiacov. Kvartálny ukazovateľ nálady spotrebiteľov, ktorý zostavuje firma Deloitte UK, klesol najnižšie od tretieho štvrťroka roku 2023.
Prieskumy oboch firiem ukázali, že domácnosti majú obavy o stav svojich financií a o situáciu na trhu práce. Podľa vedúcej oddelenia spotrebiteľských prieskumov v Deloitte UK Céline Fenechovej pritom mnohí britskí spotrebitelia „už na začiatku roka čelili tlaku na svoje rodinné rozpočty v dôsledku spomalenia rastu miezd a ochladzovania trhu práce“.
