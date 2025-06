Nálada britských spotrebiteľov vzrástla na najvyššiu úroveň

Londýn 20. júna (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Británii zaznamenala tento mesiac rast na najvyššiu úroveň v tomto roku. Spotrebitelia lepšie hodnotili najmä stav ekonomiky. Uviedla to v piatok agentúra pre prieskum trhu GfK, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Index spotrebiteľskej dôvery GfK dosiahol v júni -18 bodov oproti májovej hodnote -20 bodov. Júnová hodnota indexu je tak najvyššia od decembra minulého roka. Výsledok je lepší aj oproti odhadom analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so zotrvaním indexu na májovej úrovni.



Na druhej strane, index naďalej zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom. Ten predstavuje hodnota -11 bodov. Je nižší aj v porovnaní s júnom minulého roka.



Britskí spotrebitelia lepšie hodnotili najmä ekonomickú situáciu. Vzrástol čiastkový index poukazujúci na situáciu v ekonomike za minulé obdobie, ako aj do budúcnosti. Čiastkový index sledujúci vývoj osobných financií však stagnoval.



Obavy momentálne vyvoláva konflikt na Blízkom východe, na ktorý ako rizikový poukázala aj britská centrálna banka. Od konca mája sa cena ropy Brent zvýšila zhruba o 20 %, čo môže pre Britániu predstavovať komplikácie, keďže patrí ku krajinám s jednými z najvyšších cien energií v Európe a má aj jednu z najvyšších inflácií v regióne.