Nálada britských spotrebiteľov vzrástla na najvyššiu úroveň
Index spotrebiteľskej dôvery GfK dosiahol v auguste -17 bodov oproti júlovej úrovni -19 bodov. To je najvyššia úroveň indexu od decembra minulého roka.
Autor TASR
Londýn 22. augusta (TASR) - Nálada britských spotrebiteľov sa tento mesiac zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Uviedla to v piatok agentúra pre prieskum trhu GfK, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Podľa zástupcov GfK je však pohyb indexu dlhodobo veľmi mierny, čo nenaznačuje výraznejšie zlepšenie dôvery spotrebiteľov v ekonomiku. „Spotrebitelia sú naďalej do veľkej miery vo vyčkávacom režime a akékoľvek prekvapenie môže viesť k prudkej zmene nálady,“ povedal Neil Bellamy z GfK.
Poukázal najmä na údaje z tohto týždňa o vývoji inflácie. Spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v júli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 3,8 % po júnovom raste o 3,6 %. Miera inflácie tak bola vyššia, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s jej zrýchlením na 3,7 %. Zároveň bola najvyššia od januára 2024.
Navyše, v médiách sa už objavili náznaky, že ministerka financií Rachel Reevesová by mohla v rámci budúcoročného rozpočtu prísť so zvyšovaním daní. Jeden aj druhý faktor sa tak podľa Bellamyho môžu odraziť na nálade spotrebiteľov v ďalších mesiacoch.
