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Nálada českých podnikateľov sa v júli zlepšila
Pokiaľ ide o spotrebiteľov, medzimesačne stúpol podiel tých, ktorí v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie.
Autor TASR
Praha 24. júla (TASR) - Nálada v českej ekonomike v júli v podstate stagnovala. Súhrnný index dôvery stúpol iba o 0,1 bodu na hodnotu 101,1 bodu. Indikátor dôvery podnikateľov mierne vzrástol, a to o 0,4 bodu na 100,2 bodu, ale ukazovateľ dôvery spotrebiteľov klesol o 0,9 bodu na úroveň 105,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok na svojej internetovej stránke zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
Medzi podnikateľmi sa dôvera v ekonomiku v júli zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. V stavebníctve stúpla o 1,8 bodu, v obchode o 1,4 bodu, v priemysle o 0,3 bodu a v službách o 0,2 bodu. „Z prieskumov je však jasné, že medzi respondentmi pretrváva vysoká miera neistoty predovšetkým v súvislosti s geopolitickým vývojom vo svete,“ uviedol vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ Jiří Obst.
Pokiaľ ide o spotrebiteľov, medzimesačne stúpol podiel tých, ktorí v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie. Podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie ako v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, sa medzimesačne znížil. Podiel domácností očakávajúcich zlepšenie svojej finančnej situácie sa však zmenšil a počet respondentov, ktorí neplánujú v nasledujúcich dvanástich mesiacoch veľké nákupy, sa takmer nezmenil.
„Júlové zhoršenie spotrebiteľskej nálady odzrkadľuje rastúcu neistotu domácností v oblasti ich finančnej situácie aj hospodárskeho vývoja v Českej republike v najbližších dvanástich mesiacoch,“ povedala Veronika Ptáčková z oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ.
Medzi podnikateľmi sa dôvera v ekonomiku v júli zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. V stavebníctve stúpla o 1,8 bodu, v obchode o 1,4 bodu, v priemysle o 0,3 bodu a v službách o 0,2 bodu. „Z prieskumov je však jasné, že medzi respondentmi pretrváva vysoká miera neistoty predovšetkým v súvislosti s geopolitickým vývojom vo svete,“ uviedol vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ Jiří Obst.
Pokiaľ ide o spotrebiteľov, medzimesačne stúpol podiel tých, ktorí v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie. Podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie ako v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, sa medzimesačne znížil. Podiel domácností očakávajúcich zlepšenie svojej finančnej situácie sa však zmenšil a počet respondentov, ktorí neplánujú v nasledujúcich dvanástich mesiacoch veľké nákupy, sa takmer nezmenil.
„Júlové zhoršenie spotrebiteľskej nálady odzrkadľuje rastúcu neistotu domácností v oblasti ich finančnej situácie aj hospodárskeho vývoja v Českej republike v najbližších dvanástich mesiacoch,“ povedala Veronika Ptáčková z oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ.