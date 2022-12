Nálada čínskych podnikateľov klesla takmer na 10-ročné minimum

Peking 19. decembra (TASR) - Nálada čínskych podnikateľov sa v decembri prudko zhoršila a dosiahla najnižšiu úroveň za takmer 10 rokov. Ovplyvnil ju vysoký počet infikovaných novým koronavírusom a čiastočne aj samotné uvoľnenie protipandemických opatrení, keďže podnikatelia sa obávajú rýchleho zvyšovania počtu chorých na COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na výsledky prieskumu World Economics.



Index podnikateľskej dôvery dosiahol v decembri 48,1 bodu oproti novembrovej hodnote 51,8 bodu, ukázal prieskum World Economics na vzorke vyše 2300 firiem, ktorý sa uskutočnil od 1. do 16. decembra. Hodnota indexu je najnižšia od januára 2013, keď sa s týmto prieskumom začalo.



Výsledky prieskumu patria k prvým indikátorom o dôsledkoch prudkého uvoľnenia protipandemických opatrení v Číne na náladu podnikateľov. Ako ukázal, podnikateľská aktivita zaznamenala v decembri výrazný pokles, pričom indexy pre výrobný sektor aj sektor služieb klesli pod 50 bodov. To znamená pod hranicu, ktorá oddeľuje rast od poklesu. "Percento firiem, ktoré uvádzajú negatívny vplyv ochorenia COVID-19 na svoj biznis, vzrástlo na najvyššiu úroveň od začatia realizovania prieskumu, pričom viac než polovica oslovených podnikov uviedla, že COVID-19 ich biznis zasiahol, či to bolo takým, alebo onakým spôsobom," uvádza World Economics.



Čínski politickí lídri sa na zasadnutí koncom minulého týždňa dohodli, že Peking v budúcom roku zvýši podporu ekonomiky a zameria sa na jej stabilizáciu. Okrem toho urýchli korekciu politík, aby zabezpečil splnenie kľúčových ekonomických cieľov, ktoré je ohrozené negatívnymi vplyvmi pandémie. Ako však uviedol Dan Wang, hlavný ekonóm v Hang Seng Bank China, pravdepodobne bude potrebné počkať ešte aspoň jeden kvartál, než sa situácia (vo firmách) začne meniť.