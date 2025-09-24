< sekcia Ekonomika
Nálada dánskych podnikateľov sa zvýšila, prispel k tomu maloobchod
Index podnikateľskej dôvery dosiahol v septembri v Dánsku 103,5 bodu oproti 103,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Kodaň 24. septembra (TASR) - Nálada medzi dánskymi podnikateľmi sa tento mesiac mierne zlepšila, k čomu prispeli najmä maloobchod a oblasť služieb. Tie kompenzovali pokles nálady v priemysle, ktorý negatívne ovplyvňujú americké dovozné clá. Údaje dánskeho štatistického úradu zverejnila agentúra DPA.
Index podnikateľskej dôvery dosiahol v septembri v Dánsku 103,5 bodu oproti 103,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Posunul sa tak vyššie od dlhodobého priemeru, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Z jednotlivých sektorov, ktoré tvoria celkový index podnikateľskej dôvery, tento index podporili najmä maloobchod a služby. V prípade služieb sa index dôvery zvýšil zo 106,5 na 107,9 bodu a ešte výraznejšie vzrástol index dôvery v prípade maloobchodu. Zatiaľ čo v auguste dosiahol 95,6 bodu, tento mesiac vyskočil na 105,9 bodu.
Nálada sa zlepšila aj v stavebníctve, aj keď iba mierne. Príslušný index vzrástol z augustovej úrovne 99,8 bodu na 99,9 bodu.
Tieto sektory tak kompenzovali výrazný pokles nálady v priemysle. Príslušný index dosiahol 92 bodov oproti augustovej hodnote 99 bodov. Zhoršila sa situácia v oblasti produkcie, ako aj očakávania v oblasti nezamestnanosti.
