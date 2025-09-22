< sekcia Ekonomika
Nálada dánskych spotrebiteľov klesla na 2,5-ročné minimum
Pod výrazný pokles celkovej nálady spotrebiteľov sa podpísal najmä vývoj súčasnej finančnej situácie domácností.
Autor TASR
Kodaň 22. septembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Dánsku klesla aj v septembri, tretí mesiac po sebe, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za 2,5 roka. Uviedol to v pondelok dánsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery v Dánsku dosiahol v septembri -18,7 bodu oproti augustovej hodnote -17,2 bodu. Septembrová hodnota indexu je tak najnižšia od marca 2023.
Pod výrazný pokles celkovej nálady spotrebiteľov sa podpísal najmä vývoj súčasnej finančnej situácie domácností. Príslušný čiastkový index dosiahol tento mesiac -19,3 bodu oproti augustovej hodnote -13 bodov. Okrem toho klesla nálada aj čo sa týka hodnotenia budúcej finančnej situácie domácností, čo znamená v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný index klesol z augustovej úrovne -5,4 bodu na -6,7 bodu.
Dánski spotrebitelia predpokladajú, že ceny sa v budúcom roku budú zvyšovať približne rovnakým tempom ako v súčasnosti. Navyše, s nemenným trendom v porovnaní so súčasnosťou počítajú aj v prípade nezamestnanosti.
Index spotrebiteľskej dôvery v Dánsku dosiahol v septembri -18,7 bodu oproti augustovej hodnote -17,2 bodu. Septembrová hodnota indexu je tak najnižšia od marca 2023.
Pod výrazný pokles celkovej nálady spotrebiteľov sa podpísal najmä vývoj súčasnej finančnej situácie domácností. Príslušný čiastkový index dosiahol tento mesiac -19,3 bodu oproti augustovej hodnote -13 bodov. Okrem toho klesla nálada aj čo sa týka hodnotenia budúcej finančnej situácie domácností, čo znamená v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný index klesol z augustovej úrovne -5,4 bodu na -6,7 bodu.
Dánski spotrebitelia predpokladajú, že ceny sa v budúcom roku budú zvyšovať približne rovnakým tempom ako v súčasnosti. Navyše, s nemenným trendom v porovnaní so súčasnosťou počítajú aj v prípade nezamestnanosti.