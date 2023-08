Kodaň 23. augusta (TASR) - Nálada dánskych spotrebiteľov sa v auguste zhoršila prvýkrát za desať mesiacov. Dáni sú väčší pesimisti v prípade vyhliadok ekonomiky v najbližšom období, ako aj v prípade porovnania ekonomiky so situáciou spred roka. Zhoršili sa aj odhady očakávaní domácností v súvislosti s ich finančnou situáciou. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v Dánsku v auguste -10,9 bodu. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval -10,1 bodu. Znamená to prvý pokles indexu od októbra minulého roka.



Výsledky ukázali, že Dáni sú menej optimistickí, čo sa týka vyhliadok ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Tento čiastkový index predstavoval v júli 4,6 bodu, v auguste to potom bolo 2,4 bodu. Horšie vnímajú aj súčasný stav ekonomiky v porovnaní s minulým rokom. Zatiaľ čo v júli dosiahol príslušný čiastkový index -12,6 bodu, v auguste klesol na -13,4 bodu.



Zhoršili sa aj ich očakávania, čo sa týka vývoja vlastných finančných podmienok v nasledujúcich 12 mesiacoch. Tento podindex dosiahol 2 body, v júli predstavoval 3,6 bodu.