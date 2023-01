Nálada dánskych spotrebiteľov vzrástla na 5-mesačné maximum

Kodaň 23. januára (TASR) - Nálada dánskych spotrebiteľov sa na začiatku tohto roka zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za takmer pol roka. Od vysloveného optimizmu však majú Dáni stále ďaleko. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje dánskeho štatistického úradu. Informoval o tom portál RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery v Dánsku vzrástol v januári na -26,1 bodu z decembrovej hodnoty -28,9 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od augusta minulého roka, stále je však v negatívnom teritóriu, čo znamená prevažovanie pesimistickej nálady.



K zvýšeniu indexu prispeli najmä očakávania vývoja celkovej ekonomickej situácie v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný čiastkový index vzrástol z -11,7 bodu na -6,3 bodu. Okrem toho sa výrazne zlepšila nálada v súvislosti s vývojom vlastnej finančnej situácie domácností počas budúcich 12 mesiacov. Príslušný index dosiahol -1,2 bodu, zatiaľ čo v decembri to bolo -5,3 bodu.