Nálada európskych firiem v Číne klesla na historické minimum

Peking 28. mája (TASR) - Nálada medzi európskymi firmami v Číne sa opäť zhoršila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň v histórii meraní. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu Obchodnej komory Európskej únie v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa najnovšieho prieskumu komory iba 29 % európskych podnikov pôsobiacich v Číne dalo najavo optimizmus, čo sa týka ich rastových vyhliadok na čínskom trhu v nasledujúcich dvoch rokoch. Prezident komory Jens Eskelund v tejto súvislosti povedal, že súčasná úroveň nepredvídateľnosti ďalšieho vývoja poškodzuje podnikateľskú dôveru a pre firmy je stále ťažšie udržať si optimistickú náladu.



V porovnaní s hodnotením pred rokom klesol podiel optimistických firiem v rámci celkovo oslovených európskych podnikov v Číne o tri percentuálne body. V prieskume za celý rok 2024 takmer tri štvrtiny z celkového počtu oslovených firiem uviedli, že robiť biznis v najväčšej ázijskej ekonomike je stále náročnejšie.



V minulosti to bola podľa Eskelunda predvídateľnosť a dôveryhodnosť trhu, čo robilo Čínu atraktívnou a umožňovalo zahraničným podnikom dosahovať dobré zisky. Obdobie vysokých ziskov však skončilo, dodal Eskelund, a zarobiť peniaze v Číne je pre zahraničné podniky podstatne ťažšie.



Z celkovo oslovených 503 firiem väčšina dala najavo obavy z celkových vyhliadok čínskej ekonomiky. Dopyt zostáva slabý, za čím je najmä pokračujúca kríza v realitnom sektore. Tá sa odráža na poklese výdavkov spotrebiteľov. V rovnakom období však na trh nastupujú čínske firmy, ktoré stále viac konkurujú zahraničným spoločnostiam a tvrdá cenová vojna znižuje zisky naprieč viacerými sektormi.



Obchodná komora okrem toho poukázala na rastúcu nervozitu v dôsledku nepredvídateľných a netransparentných regulačných opatrení Pekingu. V niektorých priemyselných odvetviach sa firmy sťažovali na stále väčšie politické zasahovanie, čo ich biznis v Číne ešte komplikuje.



Podniky v takmer všetkých sektoroch hospodárstva hovoria o protivetre, uviedla komora, ktorá zastupuje takmer 1700 spoločností. Prieskum sa navyše uskutočnil v prvých mesiacoch roka, teda pred vypuknutím ostrého obchodného konfliktu medzi USA a Čínou.



Vývoj na čínskom trhu zároveň zvyšuje opatrnosť firiem z Európskej únie. V súčasnosti menej než štyri európske spoločnosti z desiatich plánujú investície v Číne tento rok zvýšiť. To je historické minimum. Zhruba polovica je pripravená zredukovať náklady, čo podľa komory môže viesť k znižovaniu počtu pracovných miest.



Stále viac investícií sa presúva do Európy a firmy zároveň upravujú svoje dodávateľské siete s cieľom ochrániť sa pred geopolitickými rizikami. Mnohé podniky menia aj charakter svojich prevádzok a z výroby pre zahraničné trhy ich menia na produkciu pre domáci trh.