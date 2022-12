Nálada fínskych spotrebiteľov klesla v decembri na historické minimum

Helsinki 27. decembra (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov klesla v závere roka na historické minimum. Domácnosti sú omnoho pesimistickejšie, čo sa týka ich súčasnej ekonomickej situácie, navyše zhoršili sa aj ich očakávania do budúcnosti. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server RTTNews.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v decembri -18,5 bodu oproti -16,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Decembrová hodnota indexu je tak najnižšia od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1995.



Pod najnovšie výsledky, ktoré boli získané v období od 1. do 15. decembra na vzorke 1008 osôb, sa podpísalo výrazne pesimistickejšie hodnotenie súčasného stavu ekonomickej situácie spotrebiteľov. Príslušný čiastkový index dosiahol najnižšiu úroveň od začatia evidovania týchto údajov. Navyše sa zhoršili aj očakávania spotrebiteľov, čo sa týka vývoja ich ekonomickej situácie v nasledujúcich mesiacoch.



Aj ukazovateľ plánov domácností míňať peniaze na tovar dlhodobej spotreby dosiahol historické minimum. Spotrebitelia sú presvedčení, že v súčasnosti nie je ideálna doba na veľké nákupy, a príliš ich neláka ani čerpanie úveru. Naopak, zlepšil sa odhad vývoja celkovej fínskej ekonomiky, avšak iba mierne.