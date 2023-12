Nálada fínskych spotrebiteľov klesla na ročné minimum

Helsinki 27. decembra (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov v závere roka klesla, a to na najnižšiu úroveň za posledný rok. Uviedol to v stredu fínsky štatistický úrad. Vlastné údaje zverejnila v stredu aj Konfederácia fínskeho priemyslu, ktorá informovala o vývoji podnikateľskej dôvery. Tá sa čiastočne zlepšila.



Fínsky štatistický úrad uviedol, že index spotrebiteľskej dôvery klesol v decembri na -13,3 bodu z novembrovej hodnoty -12,4 bodu, informoval server RTTNews. Decembrový údaj predstavuje najhoršiu náladu fínskych spotrebiteľov od decembra minulého roka. Zároveň je hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje hodnota -2,4 bodu.



Spotrebitelia sú pesimistickí pri hodnotení vlastnej ekonomickej situácie v súčasnosti aj čo sa týka očakávaní. V prípade očakávaní sú pesimisti aj pri hodnotení celkovej ekonomiky Fínska. Aj z pohľadu ochoty nakupovania je nálada spotrebiteľov nízka a domácnosti považujú súčasné obdobie za nevýhodné na väčšie nákupy.



Inak sa vyvíjala na konci tohto roka situácia medzi podnikateľmi. Ako uviedla Konfederácia fínskeho priemyslu, index podnikateľskej dôvery dosiahol v decembri -20 bodov. To je mierne zlepšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom predstavoval -21 bodov. Všetky kľúčové odvetvia vrátane stavebníctva, služieb aj maloobchodu zaznamenali v decembri rast. To sa naposledy stalo v októbri 2021.



Napriek zlepšeniu však aj v prípade nálady podnikateľov je táto hlboko pod dlhodobým priemerom. Ten predstavuje hodnotu 1 bod.