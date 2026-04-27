Nálada fínskych spotrebiteľov klesla na dvojročné minimum
Autor TASR
Helsinki 27. apríla (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov tento mesiac výrazne klesla a dostala sa na najnižšiu úroveň za dva roky. Zhoršilo sa hodnotenie súčasnej finančnej situácie aj finančných očakávaní domácností a spotrebitelia sú pesimistickejší aj v súvislosti s celkovým stavom ekonomiky. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil ostatné údaje fínskeho štatistického úradu.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v apríli -12,5 bodu oproti marcovej hodnote -11,5 bodu. Opäť sa vzdialil dlhodobému priemeru na úrovni -2,9 bodu a zároveň dosiahol najnižšiu hodnotu od apríla 2024.
Výrazne sa zhoršilo hodnotenie domácností v súvislosti s ich súčasnou finančnou situáciou a ešte pesimistickejšie sú, čo sa týka vyhliadok ich finančnej situácie na nasledujúcich 12 mesiacov. Čiastkový index súčasnej finančnej situácie domácností klesol z -6 bodov na -6,7 bodu a podindex očakávaní finančnej situácie na najbližší rok klesol z 2,7 bodu na 0,7 bodu.
Očakávania Fínov v oblasti ich finančnej situácie vychádzajú z hodnotenia celkového stavu fínskej ekonomiky. Podindex súčasných ekonomických podmienok klesol v apríli na -47,8 bodu z marcovej hodnoty -43,9 bodu a podindex ekonomických očakávaní z -21,3 bodu na -23,2 bodu.
