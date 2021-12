Nálada fínskych spotrebiteľov sa v závere roka výrazne zhoršila

Helsinki 27. decembra (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov a čiastočne podnikateľov sa v poslednom mesiaci tohto roka zhoršila, pričom v prípade spotrebiteľov zaznamenala najnižšiu úroveň za posledný rok. Uviedli to v pondelok fínsky štatistický úrad a Konfederácia fínskeho priemyslu.



Index spotrebiteľskej dôvery vo Fínsku, ktorý zverejnil štatistický úrad, dosiahol v decembri -3,5 bodu oproti 1,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Je to prvý pokles do negatívneho teritória za posledných deväť mesiacov a zároveň najhorší výsledok v rámci spotrebiteľskej nálady od decembra minulého roka. Decembrová nálada fínskych spotrebiteľov klesla aj pod dlhodobý priemer na úrovni -1,7 bodu.



Výrazne sa zhoršili očakávania Fínov, čo sa týka vývoja ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Príslušný čiastkový index klesol z -2,4 bodu v novembri na -7,4 bodu. Klesol aj čiastkový index sledujúci ochotu nakupovať v nasledujúcich 12 mesiacoch tovary dlhodobej spotreby. Ten sa znížil zo 14,6 bodu na 7 bodov.



Konfederácia fínskeho priemyslu zasa informovala, že klesla nálada podnikateľov vo výrobnom sektore a v maloobchode. Index dôvery vo výrobnom sektore dosiahol v decembri 18 bodov oproti novembrovej úrovni 23 bodov a v oblasti maloobchodu klesol zo 16 na 8 bodov.



Naopak, nálada v stavebníctve a v oblasti služieb zaznamenala mierne zlepšenie. Príslušný index v stavebnom sektore vzrástol z 13 na 14 bodov a v službách sa zvýšil z 20 na 21 bodov.