Nálada fínskych spotrebiteľov v závere roka klesla
Fíni sa naďalej obávajú nezamestnanosti a podľa nich momentálne nie je vhodné obdobie na nákup drahších produktov.
Autor TASR
Helsinki 29. decembra (TASR) - Dôvera fínskych spotrebiteľov v domácu ekonomiku v závere roka klesla a ešte výraznejšie sa vzdialila od dlhodobého priemeru. Fíni sa naďalej obávajú nezamestnanosti a podľa nich momentálne nie je vhodné obdobie na nákup drahších produktov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje fínskeho štatistického úradu. Optimistickejší je fínsky priemysel, kde sa nálada zvýšila a dostala sa na úroveň dlhodobého priemeru. Ukázal to prieskum Konfederácie fínskeho priemyslu.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku v decembri -7,3 bodu oproti novembrovej hodnote -6,5 bodu. Najnovší údaj je tak hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index -2,8 bodu. Štatistici získali údaje od 1213 oslovených v období od 1. do 16. decembra.
Spotrebitelia sú pesimistickí, najmä čo sa týka vývoja nezamestnanosti. Čiastkový index v tejto oblasti poukazuje na naďalej vysoké obavy. Okrem toho sú presvedčení, že v súčasnosti nie je vhodný čas na nákup tovarov dlhodobej spotreby, nehnuteľností či na branie si nového úveru.
Pokles nálady zaznamenali aj podnikatelia v maloobchode, stavebníctve aj v oblasti služieb. Ináč sa vyvíjala nálada v priemysle. Podľa separátneho prieskumu Konfederácie fínskeho priemyslu sa príslušný index zvýšil v decembri na nula bodov z novembrovej hodnoty -6 bodov. Index sa tak vrátil na úroveň dlhodobého priemeru, ktorý predstavuje práve hodnota nula bodov.
