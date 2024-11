Nálada firiem v ČR sa zlepšuje, obávajú sa však cien energií

Praha 19. novembra (TASR) - Nálada firiem v Česku sa od mája zlepšila. Pred šiestimi mesiacmi bol Index očakávaní firiem ČSOB na úrovni -0,6 bodu, teraz sa posunul na 3,4 bodu. Firmy kladne hodnotia najmä inovácie a rozvoj umelej inteligencie, naopak, obavy majú naďalej v súvislosti s ekonomickou situáciou alebo cenami energií. Na prieskume sa zúčastnili štyri stovky malých a stredných podnikov či podnikateľov. Informoval o tom portál iDNES.cz.



"Nálada mierne stúpa v prípade malých firiem, pri väčších stagnuje," doplnil výsledky prieskumu šéf firemného bankovníctva v ČSOB Pavel Prokop.



Dôvera v ekonomiku sa však od roku 2019 zlepšila iba mierne a nespokojnosť vyjadrujú tri pätiny podnikateľov. Veľmi spokojné sú iba 3 % podnikateľov, dodal Prokop, podľa ktorého sa podnikatelia cítia ohrození najmä pre okolitú neistotu. "V tom je zahrnutá ekonomická situácia, ceny energií alebo zmeny legislatívy. Naopak, pozitívne na podnikanie pôsobia nové technológie či rozvoj umelej inteligencie," zhrnul Prokop. Dodal, že skoro každá druhá česká firma nejakým spôsobom inovuje produkty či zlepšuje výrobný proces.



Hlavný ekonóm ČSOB Martin Kupka očakáva, že česká ekonomika sa k silnejšiemu rastu vráti až na budúci rok, keď očakáva oživenie dopytu domácností. Aj podľa Prokopa ekonomiku ťahajú najmä domácnosti, ako však dodal, je potrebné aj investovať.



Zvýšiť investície, prípadne ich objem nemeniť, má v súčasnosti v pláne 54 % oslovených firiem. Okrem toho 57 % očakáva rast dopytu, prípadne aspoň rovnakú úroveň dopytu ako doteraz. Navyše 20 % oslovených podnikov chce svoje podnikanie rozšíriť.



Nervozitu však podľa ekonóma Kupku vyvoláva geopolitická situácia. "Výsledok volieb v USA dáva podnet na premýšľanie, aké dôsledky budú mať na ekonomiku Európy," povedal.



Firmám okrem toho komplikuje život aj stále do určitej miery napätý český trh práce. Viac kvalitných zamestnancov by privítali najmä veľké firmy.



"Na trhu práce máme po dlhom čase vyšší počet nezamestnaných než počet voľných miest, takže napätie na trhu práce klesá. Stále je však počet voľných pracovných miest vyšší než historický priemer a počet nezamestnaných, naopak, nižší. Situácia sa teda normalizuje, čo je dobré pre tých, ktorí hľadajú zamestnancov. Ale nie je to taký šok, aby to ohrozovalo rast," dodal Kupka.