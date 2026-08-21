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Nálada francúzskych podnikateľov sa tento mesiac zlepšila
Celková podnikateľská dôvera vo Francúzsku sa v auguste zlepšila už tretí mesiac v rade.
Autor TASR
Paríž 21. augusta (TASR) - Celková podnikateľská dôvera vo Francúzsku sa v auguste zlepšila už tretí mesiac v rade. Index nálady podnikateľov, ktorý zostavuje štatistický úrad krajiny INSEE, stúpol na 98 bodov z júlovej úrovne 95 bodov a dostal sa najvyššie od marca. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najviac sa zlepšila atmosféra v sektore maloobchodu, ktorú podporilo hodnotenie doterajších tržieb. Hodnota indikátora dôvery v tomto odvetví sa zvýšila na 99 bodov z úrovne 96 bodov, na ktorej bola v predošlom mesiaci.
Posilnil sa aj ukazovateľ nálady v spracovateľskom priemysle, a to na 103 bodov z úrovne 101 bodov. Hlavným dôvodom bolo prudké zlepšenie perspektívy výroby. Index dôvery v odvetví služieb v auguste vzrástol na 100 bodov z júlových 99 bodov, keďže sa zlepšilo hodnotenie doterajšej aj očakávanej aktivity a predpokladaného dopytu.
Situácia vo francúzskom stavebníctve sa však nezmenila a index nálady v tomto sektore zostal na úrovni 96 bodov. Zlepšili sa síce očakávania v oblasti budúcej aktivity, ale hodnotenie doterajšej aktivity sa nezmenilo.
Najviac sa zlepšila atmosféra v sektore maloobchodu, ktorú podporilo hodnotenie doterajších tržieb. Hodnota indikátora dôvery v tomto odvetví sa zvýšila na 99 bodov z úrovne 96 bodov, na ktorej bola v predošlom mesiaci.
Posilnil sa aj ukazovateľ nálady v spracovateľskom priemysle, a to na 103 bodov z úrovne 101 bodov. Hlavným dôvodom bolo prudké zlepšenie perspektívy výroby. Index dôvery v odvetví služieb v auguste vzrástol na 100 bodov z júlových 99 bodov, keďže sa zlepšilo hodnotenie doterajšej aj očakávanej aktivity a predpokladaného dopytu.
Situácia vo francúzskom stavebníctve sa však nezmenila a index nálady v tomto sektore zostal na úrovni 96 bodov. Zlepšili sa síce očakávania v oblasti budúcej aktivity, ale hodnotenie doterajšej aktivity sa nezmenilo.